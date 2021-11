Vittoria in trasferta del Brescia a Benevento: -1 dalla vetta

Il Brescia ha chiuso l’undicesimo turno di campionato di serie B con una fondamentale vittoria in trasferta a Benevento e si avvicina prepotentemente alla vetta della classifica. Nella gara di mezzogiorno di ieri, la squadra di mister Inzaghi è riuscita a strappare i 3 punti in una sfida molto combattuta e sbloccata solo nel finale grazie alla rete di Tramoni.

A partire subito forte è il Benevento, bastano tre giri d’orologio a Lapadula per arrivare alla prima conclusione verso la porta difesa da Joronen. Lentamente però anche il Brescia avanza e si rende pericoloso prima con Bertagnoli e poi con Palacio. Il secondo tempo continua con un’altalena di occasioni da una parte e dall’altra, si segnala soprattutto un’ottima conclusione di Spalek su cui è bravissimo il portiere avversario. Alla fine la gara si sblocca a causa di una disattenzione del Benevento: sul finire della sfida Letizia perde palla nella propria metà campo, ne approfitta Tramoni che insacca.

Mister Inzaghi in conferenza stampa si sofferta prima di tutto sull’ottima accoglienza ricevuta dal pubblico di Benevento: “L’accoglienza è stata da brividi e ringrazio la gente, ero molto emozionato e qua ho tanti bellissimi ricordi. Non è facile esultare per una vittoria qui ma io per 90 minuti ho fatto l’allenatore del Brescia, sapevo che sono una squadra forte e per noi è stata una bella prova. La partita ci deve dare un grande slancio e già la prossima settimana sarà un banco di prova fondamentale.”

La vittoria della formazione bresciana proietta la squadra vicino al vertice della classifica, anche se il Benevento continua ad avere una delle rose migliori per la serie B: “Il Benevento ha tanti giocatori abituato a fare la serie A ed è tra le favorite per la vittoria finale, però noi abbiamo fatto questa impresa. Noi al di là del gol abbiamo creato, però dobbiamo ancora crescere in tante situazioni.”