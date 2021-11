Vittoria in rimonta per il Lumezzane: 2 a 1 contro il CazzagoBornato

Domenica pomeriggio il Lumezzane è sceso sul campo del CazzagoBornato per la sfida valida per la settima giornata del campionato Eccellenza. La gara è stata arbitrata dal signor Copelli con il supporto degli assistenti Pozzi e Turra.

Un grande avvio di gara per il CazzagoBornato, concretizzato poi dal vantaggio messo a segno da Lorenzi al 22’ del primo tempo. Il pareggio per il Lumezzane però non si fa attendere troppo ed arriva puntuale al 30’, su calcio di rigore concretizzato da Caracciolo. Al 43’ arriva il gol del vantaggio: Tognoni porta il Lumezzane a condurre la gara poco prima del duplice fischio.

La seconda parte di gara prosegue sugli stessi binari: il Lumezzane si dimostra in controllo della sfida e conquista anche qualche occasione, la prima al 65’ sugli sviluppi di un corner. Il CazzagoBornato riesce ad uscire dalla propria metà campo solo a metà ripresa, la prima vera occasione del secondo tempo arriva infatti al 75’ con una conclusione di Masperi, troppo poco per impensierire la squadra.

Mister Franzini si è detto soddisfatto della rimonta messa in atto dai suoi uomini ma sottolinea la necessità del chiudere prima le partite: “Diciamo che è un po’ sempre il solito ritornello. I primi 20 minuti non sono stati fatti bene, dopo non c’è più stata partita. Teniamo in piedi partite che andrebbero chiuse molto prima, sbagliamo troppi gol e questo ci costringe a tenere in bilico le partite fino al termine della gara. Dobbiamo continuare così e migliorare in alcune situazioni che ci possono costare caro, ogni partita è sofferta fino al 95’ e vanno chiuse prima.”