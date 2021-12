Vittoria in rimonta per il Desenzano Calvina contro il Vis Nova Giussano: Aliu migliore in campo

Allo stadio di casa del Vis Novs Giussano, il Desenzano Calvina ha messo in campo una prestazione cinica ed è riuscito a rimontare lo svantaggio iniziale negli ultimi quindici minuti del match: 2 a 1 il risultato finale. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Dorillo, coadiuvato dagli assistenti Rignanese e Scafuri.

La prima occasione del match arriva sui piedi dell’attaccante del Desenzano: Aliu approfitta di un errore in fase di disimpegno del portiere del Vis Nova Giussano e prova a concludere a rete, senza però riuscire ad insaccare. Dopo questo rischio iniziale, la formazione di casa riprende coraggio ed infila due occasioni da rete consecutiva: la prima di Beretta, autore di un colpo di testa, e la seconda di Cazzaniga, in entrambi i casi però il portiere si è fatto trovare pronto. Il gol però è nell’aria e arriva al 37’ del primo tempo: Redaelli lascia partire un destro dal limite dell’area di rigore ed il pallone si insacca. Al duplice fischio è la squadra di casa a condurre: 1 a 0.

Ad inizio ripresa non sembra essere cambiato lo spartito: il Vis Nova Giussano è vicinissimo alla rete del raddoppio con Fall, sugli sviluppi di un corner, ma Aliu salva il pallone sulla linea di porta. Dopo il decimo minuto di gioco, finalmente si vedono un paio di sortite offensive del Desenzano Calvina: la prima conclusione respinta dal portiere, la seconda dal palo. La terza è però quella buona: Aliu controlla e insacca il pallone, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al 27’ del primo tempo. Il gol del pareggio spinge il Desenzano Calvina ancora più in avanti, alza i giri del motore e al 42’ trova la rete del vantaggio con Gerevini, bravo a raccogliere uno splendido assist di Aliu, migliore in campo della partita.

Mister Florindo sottolinea come la squadra sia riuscita a conquistare i tre punti nonostante una prestazione non brillante, evidenziando come il campionato sia fatto anche di partite del genere: “Importantissimi i 3 punti anche se sicuramente non abbiamo fatto una buona prestazione, soprattutto il primo tempo, per arrivare prontissimi alla partita di mercoledì. Sono venuti a prenderci altissimi e noi abbiamo fatto fatica a trovare delle soluzioni, nel secondo tempo siamo stati più bravi. Ci portiamo a casa questi tre punti con un pizzico di fortuna.”