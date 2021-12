Vittoria fuori casa per il Ciliverghe: è 2 a 1 contro la Governolese

Allo stadio di Governolo è andata in scena la tredicesima giornata del campionato Eccellenza, la Governolese ha ospitato il Ciliverghe, uscito vittorioso per 2 reti a 1. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Airaghi Colombo, coadiuvato dagli assistenti Arshad e Monardo.

La Governolese arriva alla partita con un disperato bisogno di punti: la squadra si trova in ultima posizione, a -4 punti dal Pro Palazzolo, posizione che garantirebbe almeno l’accesso ai playout; l’ultima posizione invece è l’unica che condanna alla matematica retrocessione. Il Ciliverghe però non ha intenzione di regalare nulla, anzi: la vittoria permetterebbe alla squadra di arrivare a quota 19 punti e agganciare il gruppo di testa per quanto riguarda l’accesso ai playoff (sono 4 le squadre a 19). Il gol vantaggio della formazione ospite arriva tardi, al 42’ del primo tempo, con Pasotti: al duplice fischio è il Ciliverghe a condurre per 1 a 0, ma la Governolese è in partita.

Alla ripresa la squadra di casa macina gioco e al 24’ riesce a trovare la via del gol con Benfanti: è 1 a 1. Il punteggio resta tale fino al 41’ del secondo tempo regolamentare, quando di nuovo Pasotti sigla la rete del vantaggio per il Ciliverghe e regala alla sua squadra i tre punti. Il prossimo impegno sarà casalingo, domenica 19 dicembre, contro il Prevalle. La Governolese invece sarà in trasferta sul campo del Rovato Calcio, squadra al secondo posto in classifica.