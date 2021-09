Vittoria all’esordio per la Nuova Valsabbia

Domenica 19 settembre si è tenuta la prima giornata del campionato Promozione, il girone D conta diverse squadre della provincia bresciana e tra queste includiamo la Nuova Valsabbia. Nella gara inaugurale del campionato la sfida era contro lo Sporting Club e la squadra ha fornito un’ottima impressione.

Ad un primo tempo in cui le squadre si sono studiate senza affondare il colpo, sono da segnalare solo un tiro di Cama e una punizione di Alberti, in nessuno dei due casi però conclusioni realmente pericolose per il portiere avversario. Le squadre vanno a riposo con il punteggio di 0 a 0 e segue una ripresa in cui ha brillato Corradi, autore di una doppietta nei secondi 45 minuti di gioco. Al 65’ Corradi approfitta di un pallone vagante nell’area di rigore dello Sporting club e insacca l’1 a 0, portando così in vantaggio la Nuova Valsabbia. La squadra continua a creare occasioni ed è di nuovo Corradi a firmare il raddoppio. Allo scadere del tempo regolamentare anche Alberti prova una conclusione che si infrange però contro il palo. Da segnalare un calcio di rigore conquistato dallo Sporting, che viene però parato dal portiere Bresciani della Nuova Valsabbia. L’arbitro fischia la fine dell’incontro e la squadra mette in cassaforte i primi 3 punti stagionali.

Già questa sera è chiamata però ad un incontro infrasettimanale valido per la Coppa Italia Promozione: la Nuova Valsabbia sarà in trasferta sul campo del Vighenzi calcio per la partita del girone 18 della competizione, il calcio d’inizio è programmato per le 20.30.