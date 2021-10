Vittoria e vetta per il Desenzano Calvina in attesa del big match di sabato

Una vittoria di misura per il Desenzano Calvina, in trasferta contro il Ponte San Pietro nella quinta giornata di serie D. Un 1 a 0 probabilmente troppo scarno se paragonato alla mole offensiva creata e alle occasioni da rete avute per la squadra bresciana. Tre punti conquistati e vetta del girone B raggiunto, in attesa del big match della prossima settimana contro il San Giuliano City, che vanta lo stesso numero di punti.

Il Desenzano Calvina ha avuto il pallino del gioco per tutta la durata del match, la prima conclusione in porta però arriva solo al 15’ con Marangon, che spedisce alto. Al 26’ arriva invece la prima occasione del match: Carta raccoglie una palla in area di rigore e calcia a botta sicura sul primo palo, si supera il portiere avversario Rota che riesce a parare. È un ottimo momento per la Desenzano Calvina, che arriva vicinissima al gol due minuti più tardi. La palla si insacca poi al 31’: gran cross di Marangon sul secondo palo per Aliu, abile nello schiacciare di testa e insaccare. La squadra non segnerà altri gol fino alla fine del match, ma il migliore in campo degli avversari è sicuramente stato il portiere Rota che ha salvato il risultato in almeno altre 4 occasioni importanti per il Desenzano.

Mister Florindo al termine dell’incontro si è soffermato sull’importanza della vittoria, evidenziando però una mancanza di cinismo perché non si è riusciti a chiudere il match: “Abbiamo vinto in un campo difficilissimo, la squadra ha dato prova di grande forza e compattezza, allo stesso tempo ci è mancato un pizzico di cinismo per chiuderla. Ci sono dei campi dove ti permettono di giocare come oggi o altri dove non si riesce nemmeno a palleggiare: in questa categoria bisogna essere bravi ad adattarsi in base al terreno di gioco e all’avversario che si ha di fronte. La partita di sabato sarà una partita come le altre, non cambierò nulla nella preparazione. Siamo solo alla sesta giornata, ne mancano ancora tante.”