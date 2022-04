Vittoria e record di punti per il FeralpiSalò: mai così tanti nella sua storia

Il FeralpiSalò vince convincendo contro la Pro Patria e tocca il record di punti della sua storia, 65, che la lanciano verso il podio di questa serie C, girone A. Allo stadio Lino Turina di Salò è andata in scena la 36esima giornata di campionato, l’arbitro dell’incontro è stato il signor Scatena, coadiuvato dagli assistenti Cipolletta e Cardona.

Spagnoli porta in vantaggio la squadra di casa dopo soli cinque minuti di gioco, il raddoppio arriva al 19’ con Guerra e la partita può già dirsi virtualmente chiusa. La rete della Pro Patria arriva al 23’ della ripresa ma la squadra non offre mai l’impressione di poter rimontare la gara.

Al termine del match, mister Vecchi non può non dirsi soddisfatto: “Forse il miglior primo tempo di tutta la stagione, non potevamo non portare a casa la vittoria. Dovevamo e potevamo essere un po' più bravi e creare di più nel secondo tempo, ma avevamo preso un bel margine”.

Domenica prossima, in trasferta a Piacenza, si disputa la penultima giornata di campionato: necessaria la vittoria per blindare il terzo posto in classifica e incrementare ancora di più il record stagionale di punti.