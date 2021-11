Vittoria e primo posto per il Brescia: 3 a 2 in trasferta contro il Vicenza

Una sfida al cardiopalma quella tra Vicenza e Brescia, finita con il punteggio di 3 a 2 per la formazione bresciana, vittoria che manda la squadra di mister Inzaghi al primo posto solitario nella classifica di serie B.

I ritmi di gioco sono molto alti fin dai primi minuti di gioco, a passare in vantaggio per primo è il Vicenza grazie a Proia, bravo a raccogliere e trasformare in rete l’assist servitogli da Dalmonte. La squadra di casa resta avanti nel punteggio solo per pochi minuti: al 21’ Palacio non sbaglia ed insacca da pochi passi. Il raddoppio del Brescia è nell’aria: prima al 28’ e poi al 36’ il portiere avversario si rende protagonista di due belle parate nei confronti di Bajic prima e Bisoli poi, al 40’ però il gol arriva con Bertagnoli. Le squadre vanno a riposo con la formazione ospita che conduce: 2 a 1.

Nel secondo tempo succede di tutto: il Vicenza colpisce due legni in quindici minuti, alla mezz’ora ottiene un calcio di rigore per un fallo commesso nei confronti di Diaw ma sbaglia l’esecuzione ed il punteggio non cambia. Pochi minuti più tardi è anzi il Brescia a mettere la ciliegina sulla torta, di nuovo con Bertagnoli: 3 a 1. Passano due giri d’orologio e il Vicenza accorcia le distanze con Giacomelli ed il punteggio passa sul 3 a 2, il tempo regolamentare però è ormai agli sgoccioli e la rimonta non riesce.

Mister Inzaghi si è concesso ai microfoni nella consueta conferenza stampa post-partita, si è detto soddisfatto ma consapevole dei limiti della squadra: “Sappiamo benissimo dove dobbiamo migliorare però abbiamo anche tanti meriti. Sicuramente non eravamo al 100% soprattutto per quanto riguarda la difesa, però oggi abbiamo trovato un centravanti che ci ha impensierito.”