Vittoria di misura per la Bedizzolese: 1 a 0 contro l’Orceana

La diciannovesima giornata del campionato Eccellenza, girone C, ha visto la Bedizzolese vincere di misura contro l’Orceana Calcio. I tre punti conquistati portano la squadra in piena zona playoff, a quota 23 punti. L’Orceana invece resta ferma a quota 20 punti, a -1 dalla zona playout. Le posizioni in classifica tuttavia, lasciano il tempo che trovano in questa fase del campionato: eccetto per i primi e gli ultimi posti, le altre squadre sono distanti solo una manciata di punti.

Allo stadio comunale di Orzinuovi, casa dell’Orceana calcio, l’arbitro è stato il signor Cravero, coadiuvato dagli assistenti Liuzza e Manno. La vittoria della Bedizzolese è maturata solo nella parte finale del match: l’unico gol dell’incontro è arrivato da Fenotti al 32’ del secondo tempo regolamentare. La prima frazione di gioco si era chiusa a reti inviolate, uno 0 a 0 specchio delle poche occasioni costruite da ambo le parti.

Domenica 6 febbraio la Bedizzolese è chiamata alla sfida casalinga contro la Governolese, una gara semplice sulla carta ma da non sottovalutare poiché la Governolese non può più lasciare punti per strada.