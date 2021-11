Vittoria di misura per la Bagnolese in Promozione: 2 a 1 contro la Sportiva Ome

Al Comunale di Bagnolo Mella, la Bagnolese si impone di misura contro la Sportiva Ome e conquista tutto il bottino in palio: 3 punti in più in classifica Promozione e la squadra sale a quota 10. La sfida, arbitrata dal signor Rastellino, si è chiusa con il punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa.

La Bagnolese è partita subito forte e gli uomini di mister Scabelli sono passati in vantaggio dopo soli 5 minuti di gioco grazie alla rete di Tomasoni. Il gol siglato non ha cambiato il canovaccio tattico della partita e la squadra ha continuato ad occupare la metà campo della Sportiva Ome in cerca del raddoppio: la rete è puntualmente arrivata con Prandi, al 27’ del primo tempo. Pochi secondi prima del duplice fischio dell’arbitro, la Sportiva Ome è riuscita ad accorciare le distanze siglando la rete del 2 a 1, con timbro di Bongioni. Nel corso della ripresa, tuttavia, la squadra ospite non riesce quasi mai a rendersi davvero pericolosa e la Bagnolese è brava nella gestione del vantaggio.

La vittoria ha permesso alla Bagnolese di interrompere la striscia di pareggi e sconfitte che aveva fino ad ora caratterizzato questo inizio di campionato: eccetto la vittoria nella gara d’esordio contro lo Sporting Club Brescia, la squadra aveva raccolto ben 4 pareggi e una sconfitta nell’ultima giornata, contro il Calcio Pavonese. Il prossimo impegno sarà in casa dello Sporting Club, reduce a sua volta da una sconfitta proprio contro la Pavonese.