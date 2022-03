Vittoria di misura per il Rovato: 1 a 0 contro il Castiglione in Eccellenza

Il Rovato riesce ad imporsi per una rete a zero contro il Castiglione nella 26esima giornata di Eccellenza, girone C. Al comunale Giuseppe Rossi di Iseo, l’arbitro dell’incontro è stato il signor Pascuccio, coadiuvato dagli assistenti Pozzi e Monopoli.

La rete del vantaggio è arrivata ad inizio del secondo tempo, dopo una prima frazione di gioco molto equilibrata tra le due formazioni. Era necessario un episodio per sbloccare la situazione e così è stato: al terzo minuto della ripresa l’arbitro assegna un calcio di rigore al Rovato e Colonetti si incarica della battuta, non sbagliando.

La vittoria, per quanto risicata, offre i tre punti al Rovato e la squadra può tornare in seconda posizione, dietro al Lumezzane che ormai si avvia alla vittoria del campionato, con un vantaggio di 20 punti sulla seconda. Il vantaggio sulla terza in classifica, il Prevalle, consiste ora in soli due punti, la classifica è perciò tutta da definire.