Vittoria di misura per il FeralpiSalò: 1 a 0 contro la Pro Sesto

Il FeralpiSalò vince di misura contro una buona Pro Sesto e porta a casa 3 punti fondamentali per restare nella parte altissima della classifica di serie C, girone A. La sfida si è caratterizzata fin da subito dall’alta intensità per quanto riguarda l’aspetto fisico, probabilmente penalizzando il piano del gioco. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Sfira, coadiuvato dagli assistenti Cravatta e Voce.

Il gol vittoria è arrivato solo a 3 minuti dalla fine con Balestrero, il più veloce nello spingere a rete il pallone dopo una mischia in area di rigore. Per gran parte della sfida le due squadre hanno giocato alla pari, dimostrando come la posizione in classifica della Pro Sesto non sia specchio delle prestazioni messe in campo dalla squadra. La vittoria regala agli uomini di mister Vecchi 3 punti preziosi che permettono alla squadra di rimanere nella scia del Renate. Il prossimo incontro sarà mercoledì, giorno in cui si sfiderà la Pro Vercelli.

Al termine della sfida mister Vecchi si è detto soddisfatto, sottolineando come gli avversari siano stati capaci di metterli in grande difficoltà soprattutto ad inizio partita: “La Pro Sesto è una squadra in condizione che ci ha dato filo da torcere, soprattutto ad inizio partita. Poi ci siamo adattati e un po’ alla volta abbiamo avuto il sopravvento”.