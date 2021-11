Vittoria di misura per il Desenzano Calvina: strappa i 3 punti sul campo del Brianza Olginatese

Vittoria per 1 a 0 per il Desenzano Calvina, in trasferta, contro la Brianza Olginatese nella sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di serie D, girone B. La squadra ospite è riuscita a creare più occasioni da rete ma alla fine la vittoria è arrivata solo per 1 a 0, match winner è stato Franzoni al 12’ della seconda frazione di gioco. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Tesi, coadiuvato dagli assistenti Storgato e Pandolfo.

Il Desenzano Calvina parte subito molto forte arrivando alla conclusione dopo soli 30 secondi di gioco, un nuovo pericolo arriva cinque giri d’orologio più avanti sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Ricozzi. In entrambi i casi la difesa di casa si salva in corner, la superiorità territoriale del Desenzano Calvina è però evidente. La squadra continua a macinare gioco per tutta la prima frazione di gioco, in particolare con le azioni di Aliu e Ruffini, ma al duplice fischio le squadre sono ancora sullo 0 a 0. Nella ripresa arriva finalmente il gol che sblocca la partita, su conclusione di Franzoni, al 12’. Di fatto la squadra di casa non offre mai davvero l’impressione di poter recuperare lo svantaggio, il Desenzano Calvina tuttavia non riesce a chiudere l’incontro, sbagliando un calcio di rigore assegnato allo scadere del tempo regolamentare.

Mister Florindo è decisamente soddisfatto al termine della partita: “Vittoria importantissima, voluta, e ci portiamo a casa meritatamente questi tre punti. Dobbiamo migliorare nel chiudere le partite, è normale che tutti avremmo voluto venir via con un risultato un po’ più largo e stare più tranquilli negli ultimi minuti”.