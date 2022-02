Vittoria di misura per il Cortefranca contro il Ravenna Women: 1 a 0

Squadra in casa

Squadra in casa Cortefranca

Al comunale Sbrighi di Castiglione di Cervia è andata in scena la 17esima giornata di serie B femminile tra Ravenna Women e Cortefranca calcio. Un match tra due formazioni che al momento godono di una tranquilla posizione di classifica, anche se è il Ravenna a rischiare di più perché più vicina alla zona retrocessione in serie C (anche se la distanza è ancora ampia, 7 punti).

La sfida è stata di sostanziale equilibrio tra le due squadre, con il Cortefranca che pur essendo partito bene non è stato bravo ad imporre il suo gioco come fatto nel match precedente contro il Palermo, dove ha siglato 4 reti. La vittoria è arrivata anche in questa giornata, quando la sfida sembrava ormai destinata al pareggio: il gol dei tre punti è arrivato al 48esimo del secondo tempo regolamentare con Kiem.

La prossima sfida sarà domenica 6 marzo, appuntamento casalingo contro il Tavagnacco per la 18esima giornata del campionato.