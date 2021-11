Vittoria di misura per il Ciliverghe in Eccellenza: 1 a 0 contro il Carpenedolo

Prima vittoria sul campo di casa per il Ciliverghe in questa settima giornata del campionato Eccellenza, la sfida è stata arbitrata dal signor Leorsini con il supporto degli assistenti Bonomi e Liuzza. Una vittoria di misura per il Ciliverghe contro il Carpenedolo che fa ben sperare riguardo ad una ripresa della squadra dopo un momento negativo.

Il gol vittoria è arrivato su calcio di rigore per la squadra di casa allo scadere del primo tempo: si è incaricato della battuta Bosio, che non ha sbagliato. La ripresa ha visto invece crescere di intensità il Carpenedolo, molto propositivo in avanti, ma la difesa casalinga ha retto bene agli urti ed ha salvato il risultato: 1 a 0 finale e 3 punti portati a casa.

Nel prepartita il mister Volpi aveva dichiarato di essere in cerca di continuità dopo la buona prestazione messa a segno contro la Pro Palazzolo, sottolineando come fosse necessaria la determinazione mostrata lungo tutti i 90’ della scorsa settimana. Le attese non sono venute meno in questa sfida, contro un avversario ostico: “Siamo riusciti a fare nostra una partita difficile. L’abbiamo interpretata nel modo giusto con la cattiveria che serve in queste occasioni.”

Il tempo per recuperare le batterie è però poco, la squadra infatti è impegnata nella sfida di Coppa Italia Eccellenza contro il Darfo Boario il 3 novembre e poi tornerà in campo il 7 novembre, in trasferta, contro il Valcalepio.