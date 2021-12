Vittoria di misura per il Breno contro il Real Calepina nel turno infrasettimanale di serie D

Vittoria per 1 a 0 del Breno sul Real Calepina allo stadio di Grumello del Monte, è bastato un gol per conquistare i 3 punti in palio e centrare la seconda vittoria consecutiva. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Guiotto, coadiuvato dagli assistenti Concari e Girgenti.

Un primo tempo avaro di spettacolo per le due formazioni, il Breno ha sfiorato il vantaggio al 10’ con Tagliani sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi poche occasioni da ambo i lati. Il duplice fischio arriva e fotografa le squadre ancora sullo 0 a 0.

Il secondo tempo inizia nuovamente con un Breno arrembante: al quinto minuto arriva la conclusione, di sinistro, di Melchiori, 5 minuti più tardi è Tagliani a concludere, questa volta di testa. Il gol è nell’aria però ed arriva un minuto più tardi: Mondini colpisce il pallone di testa e lo indirizza in porta, il portiere avversario lo respinge ma il pallone aveva già superato la linea. Al 34’ il Real Calepina sfiora il pareggio con Razzitti, bravo a colpire di testa ma il pallone si stampa sul palo. L’1 a 0 è il risultato finale della partita, punteggio che permette al Breno di risalire la china del campionato e ora si trova a quota 21 punti, a -4 dalla zona playoff.