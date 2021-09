Vittoria di misura del Lumezzane: 1 a 0 contro la Pro Palazzolo

Il Lumezzane sfida nello stadio di casa la Pro Palazzolo per la seconda giornata del girone C del campionato Eccellenza lombardo. Il fischio d’inizio allo stadio Tullio Saleri di Lumezzane era in programma alle 15.30, arbitro dell’incontro era Dell’Oro mentre Tinelli e Molino erano i due assistenti designati.

La vittoria di misura della Lumezzane è frutto di una buona costruzione di gioco da parte della squadra di casa, che però deve fare i conti con un’ottima fase difensiva ben interpretata dagli uomini della Pro Palazzolo. Il sostanziale equilibrio tra le squadre viene interrotto solo al 25’ del primo tempo, quando Tognoni del Lumezzane conclude verso la porta avversaria. L’equilibrio si ritrova subito anche in termini di occasioni create: un giro d’orologio ed ecco la Pro Palazzolo conquistarsi la sua occasione con un tiro da fuori area. Negli ultimi 10 minuti del primo tempo è un assedio del Lumezzane con ben 3 occasioni create e un palo colpito. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 0 a 0, risultato che va stretto ai padroni di casa per quanto dimostrato sul terreno di gioco.

Il rientro dagli spogliatoi certifica la superiorità del Lumezzane in termini di occasioni: è Dadson che insacca e porta in vantaggio la sua squadra. La Pro Palazzolo non cambia la tattica e prosegue la sfida chiudendosi bene in difesa per poi puntare sulle ripartenze veloci, il Lumezzane però riesce a difendersi bene e non rischia praticamente nulla fino al termine dei 90’ regolamentari.

Seconda vittoria consecutiva per il Lumezzane, domenica 3 ottobre cercherà la terza contro il Carpenedolo, sfida in programma alle ore 15.30 in trasferta.