Vittoria di misura del Cortefranca: 1 a 0 contro il Tavagnacco Femminile in serie B femminile

Il Cortefranca centra l’ottavo risultato utile consecutivo contro il Tavagnacco in serie B femminile Una vittoria di misura contro un avversario tutt’altro che semplice da affrontare e che sicuramente vanta un’esperienza maggiore rispetto alla squadra allenata dall’allenatrice Mazza. Al centro sportivo del Cortefranca Calcio è stata Kiem a sbloccare il risultato, al 18esimo del secondo tempo regolamentare: è stato l’unico gol della partita, fondamentale e pesantissimo in termini di punti.

La squadra è salita a quota 24, piazzandosi in quinta posizione nel campionato. Un piazzamento forse inaspettato a fine stagione, davanti a squadre più attrezzate come lo stesso Tavagnacco o il San Marino Academy, che però premia la forza del gruppo del Cortefranca.

Un altro test importante sarà la sfida contro il Cittadella Women, sulla carta più forte del Cortefranca ma al momento tre punti indietro alla formazione allenata da mister Mazza. La gara è in programma per domenica 20 marzo, con calcio d’inizio fissato per le 14.30.