Vittoria di misura del Breno: finisce 2 a 1 contro il Virtus CiseranoBergamo

Si chiude con una vittoria la 36esima giornata di serie D, girone B, per il Breno. La squadra, impegnata nel pomeriggio al Comunale Tassara di Breno, ha vinto per 2 reti a 1 contro il Virtus CiseranoBergamo. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Finzi, coadiuvato dagli assistenti Pampaloni e Ameglio.

La squadra di casa ha chiuso la prima frazione di gioco avanti per una rete a zero, gol di Triglia alla mezz’ora di gioco, all’ottavo centro stagionale. Il duplice fischio ha messo fine momentaneamente alle ostilità, un primo tempo di marca granata dal gol in avanti, mentre nella prima parte di gara è stato dominato dal Virtus Ciserano, incapace però di concretizzare il possesso palla.

La ripresa è iniziata su ritmi molto elevati per entrambe le squadre: gli ospiti hanno iniziato attaccando e sono riusciti a siglare la rete del pareggio dopo soli due minuti di gioco, con Careccia. La situazione di parità però è rimasta tale per pochi minuti: sessanta secondi dopo è arrivato il nuovo vantaggio del Breno, questa volta messo a segno da Goglino.

La vittoria muove la classifica del Breno e la squadra sale a quota 55 punti, a – 4 punti dalla zona playoff del campionato.