Vittoria dello Sporting Franciacorta: finisce 5 a 2 il match contro la Castellanzese

Lo Sporting Franciacorta continua a vivere un’altalena di risultati in questo girone d’andata di serie D: dopo la sconfitta nell’ultima giornata ed il pareggio nella penultima, arriva una larga vittoria contro la Castellanzese, al momento ultima in classifica. L’arbitro dell’incontro, disputatosi al Comunale Maselli di Adro, è stato il signor Recchia, coadiuvato dagli assistenti Tuccillo e Mititelu.

Una sfida terminata 5 a 2 per la formazione di casa, al duplice fischio però il risultato era molto più che incerto. Non la miglior partenza dello Sporting Franciacorta, passato in svantaggio dopo 14’ di gioco grazie alla rete di Ferrandino della Castellanzese. A recuperare c’è il solito Sodinha, che sigla il gol del pareggio al 30’ del primo tempo regolamentare. Succede poi tutto negli ultimi 5 minuti di gioco: la Castellanzese conquista un calcio di rigore, che Chessa trasforma, ma De Angelis risponde allo scadere e riporta il punteggio in parità. Al duplice fischio, le squadre sono sul 2 a 2.

Il rientro in campo vede uno Sporting Franciacorta deciso a portare a casa il risultato ed i tre punti, dando così uno scossone alla classifica del girone. Al 16’ della ripresa è Bithiene a siglare il vantaggio, al 32’ arriva la rete della doppietta di De Angelis e infine Sow, allo scadere, cala l'ultimo gol della sfida: 5 a 2 è il risultato finale, 3 punti conquistati e la squadra, ora a quota 23 punti, arriva a – 3 dalla zona playoff.