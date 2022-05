Vittoria della FeralpiSalò: la squadra arriva in semifinale e sogna la B

Il FeralpiSalò strappa un grande risultato in trasferta, al Mapei Stadium, contro la Reggiana e approda alle semifinali dei playoff di serie C, in palio la promozione nella serie B. La vittoria è arrivata grazie ad una doppietta di Miracoli. La squadra di mister Vecchi è ora autorizzata a sognare: il prossimo passo sarà al Turina di Salò, per l’andata delle semifinali.

Il FeralpiSalò gioca una partita da manuale: un approccio perfetto nel corso della prima frazione di gioco, con Di Molfetta vicino alla rete in due occasioni tra il 3 ed il 12esimo minuto. Al 24’ il FeralpiSalò si costruisce una chiara occasione da rete con Carraro, pescato in area grazie ad un velo di Guerra, con la conclusione che però si infrange sul palo. Al 32’ della prima frazione, Balestrero viene atterrato in area dopo un’azione personale e dal dischetto si presenta Miracoli: freddo dagli undici metri, trasforma la sua tredicesima rete personale. Gol destinati a diventare quattordici dopo pochi istanti, Miracoli infatti approfitta di un contropiede e insacca con un mancino perfetto: 2 a 0 al termine del primo tempo di gioco.

Dopo il duplice fischio, la Reggiana entra in campo intenzionata a rimettere sui binari corretti la sfida. Riesce ad accorciare le distanze dopo soli centoventi secondi, con Cremonesi, abile a staccare di testa. L’occasione più ghiotta però è di nuovo sui piedi della FeralpiSalò, con Balestrero, che sfiora la rete del 3 a 1 su un’ennesima azione in contropiede. Al triplice fischio, è il FeralpiSalò a trionfare con il punteggio di 2 a 1: il sogno continua.