Vittoria della Bedizzolese contro il Forza e Costanza: 4 a 1 e scatto salvezza in Eccellenza

Allo stadio Siboni di Bedizzole va in scena la 27esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. La squadra di casa, la Bedizzolese, ha incontrato il Forza e Costanza, squadra in settima posizione nel campionato. L’arbitro della sfida è stato il signor Pappalardo, coadiuvato dagli assistenti Zanichelli e Huete Valdivia.

La gara si è messa subito bene per la Bedizzolese, dopo i primi minuti di adattamento ai ritmi del match. Al 22’ della prima frazione di gioco è arrivata la prima rete della sfida, con la firma di Bruni. Otto minuti più tardi è arrivato il raddoppio con Fenotti, al 30’. Al duplice fischio, la squadra di casa conduceva per 2 reti a 0. Nel corso della ripresa non è cambiato il canovaccio tattico della sfida: la Bedizzolese fa la gara, gestisce bene il possesso palla e organizza gli affondi, non rischiando pressoché nulla in difesa. Arriva così il terzo gol della sfida, sempre ad opera di Fenotti, alla sua doppietta personale, e Colosio sigla il definitivo 4 a 0. Proprio allo scadere del tempo regolamentare arriva la rete della bandiera del Forza e Costanza, al 46’ della ripresa.

La vittoria regala i 3 punti alla squadra di casa che riesce ad uscire dal pantano della zona playout, superando di un punto il Ciliverghe e assestandosi a quota 32 punti in campionato. La prossima sfida è in programma domenica 3 aprile e sarà, in trasferta, contro il Pro Palazzolo.