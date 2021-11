Vittoria del Vobarno in Eccellenza e terzo posto conquistato

L’ottava giornata del campionato Eccellenza si chiude con una vittoria casalinga per il Vobarno contro la Governolese. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Ronchi, coadiuvato dagli assistenti Darwish e Ferrais.

Il Vobarno vince di misura una partita che non regala grandi azioni da gol da parte di nessuna delle due squadre. La rete che sancisce la vittoria della squadra di casa arriva da una conclusione di Paghera al 39’ della prima frazione di gioco. Gli squilli nel corso del primo tempo finiscono qui e lo stesso si può dire nel giudicare la ripresa, con azioni che non hanno mai realmente impensierito le due difese in campo.

Il Vobarno torna dunque alla vittoria dopo il pareggio nell’ultimo turno contro l’Orceana e sale in terza posizione nella classifica del girone C, pur avendo ancora da recuperare la gara contro il CazzagoBornato. Un inizio di campionato buono per la formazione bresciana e per Paghera, capocannoniere della squadra con 5 reti messe a segno. La squadra ha fino ad ora disputato 7 partite, con 4 vittorie, 3 pareggi e ancora 0 sconfitte. La prossima sfida sarà in trasferta in casa del Prevalle, gara in programma il 14 novembre alle ore 14.30.