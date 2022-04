Vittoria del Valcalepio nel recupero, domenica sfida casalinga contro il CazzagoBornato

Girone C

Al centro sportivo di Castelli Calepio è andato in scena il recupero della sedicesima giornata del campionato Eccellenza, girone C. Il Valcalepio è riuscito ad imporsi sull’Orceana con il punteggio di 2 a 1 ed è così salito a quota 45 punti in classifica.

L’arbitro della sfida è stato il signor Copelli, coadiuvato dagli assistenti Cappelletti e Monardo. Ad aprire le marcature sono bastati tre minuti di gioco per il Valcalepio, in rete con Muchetti. Il pareggio dell’Orceana è arrivato ma solo al termine della prima frazione di gioco, al 42’, con Federici. Al duplice fischio, le due squadre erano nuovamente in parità. Nel corso della ripresa ha avuto la meglio il Valcalepio, capace di creare maggiori occasioni da rete e soprattutto capitalizzarle. La rete decisiva è arrivata al 22’ della ripresa, con Valente, che ha portato il punteggio sul 2 a 1.

La vittoria fa salire il Valcalepio in terza posizione, un punto dietro all’Atletico Castegnato ed a pari punteggio con il Prevalle. Domani la squadra incontrerà il CazzagoBornato, squadra ostica perché in buona condizione di forma e lanciata verso la zona playoff.