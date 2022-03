Vittoria del Lumezzane, mister Franzini: “Cerchiamo di vincere la prossima per chiudere il campionato”

Il Lumezzane si impone con un netto 3 a 1 contro la Bedizzolese e ipoteca quasi definitivamente il campionato, la matematica vittoria potrebbe arrivare alla prossima giornata. La sfida si è giocata al Tullio Saleri ed è stata arbitrata dal signor Copelli, coadiuvato dagli assistenti Savoldi e Barlocco.

La squadra di casa approccia ottimamente il match e dopo un quarto d’ora conduce già per due reti a zero: in gol Franchi al sesto minuto e Marzocchi al 13esimo. La Bedizzolese riesce poi a riaprire formalmente la sfida allo scadere del primo tempo regolamentare, il gol è di Bruni al 44’. Nella ripresa però torna a farsi sentire lo strapotere del Lumezzane e Torelli, al 20’, sigla il definitivo 3 a 1.

Nel post partita mister Franzini non può far altro che complimentarsi con la sua rosa: “Approccio perfetto alla partita, siamo stati bravi a indirizzarla e gestirla, pur avendo sprecato tante occasioni. Chiunque è mancato è sempre stato sostituito molto bene, questi erano i piani ad inizio stagione: non dipendere da un singolo giocatore. Cerchiamo di vincere la prossima per chiudere definitivamente il campionato.”