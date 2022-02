Vittoria del Desenzano Calvina nel derby contro il Franciacorta in serie D

Il Desenzano Calvina torna in campo dopo lo stop prolungato e lo fa in un match particolarmente sentito, il derby bresciano contro lo Sporting Franciacorta: le motivazioni perciò non sono mancate, da una parte e dall’altra. La sfida è vinta dal Desenzano per 1 a 0, l’unica rete del match è arrivata al 31’ del primo tempo con Ferrara.

La prima occasione del match però è arrivata dopo soli quattro giri di orologio ed è capitata sui piedi del Desenzano, Aliu calcia a botta sicura ma è bravissimo il portiere avversario a deviare il pallone in calcio d’angolo. Fiore all’occhiello della squadra nel corso del primo tempo è l’asse Gerevini – Ferrara, spesso capace di arrivare fino in fondo sulla fascia destra e scodellare palloni interessanti in area. È proprio Ferrara a siglare la rete del vantaggio, abile a ricevere il pallone sugli sviluppi di un calcio d’angolo e liberarsi dalla marcatura avversaria, così da poter calciare a botta sicura. Pochi minuti più tardi Marangon ha l’occasione di mettere a segno il 2 a 0 su calcio di punizione ma il portiere Pilotti si oppone con un ottimo intervento.

Il secondo tempo si gioca su ritmi molto più lenti del primo, gli uomini di mister Maspero provano ad agguantare il pareggio ma la squadra non riesce ad essere pericolosa negli ultimi metri, evidenziando ancora una volta i limiti del reparto offensivo.