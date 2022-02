Vittoria del Darfo Boario e risale la classifica: 3 a 2 contro la Governolese

Il Darfo Boario vince la sfida, in trasferta, contro la Governolese con un pirotecnico 3 a 2 finale nella 21esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Negri, coadiuvato dagli assistenti Rivetti e Conti.

La vittoria conquistata allo stadio Vicini di Governolo rappresenta il quinto risultato utile consecutivo per il Darfo Boario, in questa circostanza una vittoria di carattere che ha permesso alla squadra la conquista di tre punti fondamentali. Ad aprire la serie dei gol è stata proprio la squadra ospite all’11’ del primo tempo, con Berta. In seguito però la Governolese non si è disunita ed ha trovato le giuste contromosse, riuscendo a pareggiare con Xeka dieci minuti più tardi. Poco dopo la mezz’ora arriva la rete della doppietta di Berta, ma ancora una volta la Governolese recupera, questa volta con Aldrovandi. La rete decisiva, tuttavia, è stata quella del Darfo Boario, arrivata al 16’ della ripresa con Baccanelli, gol che ha portato i 3 punti alla squadra ospite.

Mister Sana ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida: “Oggi sembrava che tutto si fosse messo sui binari giusti dopo il nostro gol, però poi è uscita la Governolese, prima pareggiando e poi superandoci. Alla fine però abbiamo avuto una grande reazione e questo mi è piaciuto, sono stati tre punti importanti ma non so quanto meritati perché la Governolese ha disputato una grande partita.”