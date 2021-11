Vittoria del Cortefranca in serie B femminile: 2 a 1 contro il San Marino Academy

Prosegue il buon momento di forma per il Cortefranca: la nona giornata della serie B femminile si conclude con una vittoria contro il San Marino Academy e tre punti importanti portati a casa dalla squadra mister Mazza.

La sfida tra Cortefranca femminile e San Marino Academy parte a rilento, quantomeno nella prima parte di gara. Le due squadre sono sulla difensiva, intenzionate a studiarsi reciprocamente più che ad attaccare. La prima azione pericolosa si registra al 34’ del primo tempo e porta il timbro della formazione bresciana: Menin centra il palo con una conclusione insidiosa da posizione molto defilata, è il preludio al gol del vantaggio. La palla si insacca allo scadere della prima frazione di gioco: il San Marino Academy centra la traversa con una conclusione di Jansen, il Cortefranca però è rapidissimo nel contropiede e Velati serve ottimamente Kiem, che trova una precisa traiettoria indirizzata all’incrocio e porta in vantaggio la sua squadra.

Al rientro in campo, il San Marino Academy dimostra di poter far male alla squadra bresciana e riesce a trovare il pareggio allo scoccare dell’ora di gioco. Barbieri serve Jansen, all’interno dell’area di rigore, e calcia a botta sicura: è 1 a 1. Il risultato resta invariato fino allo scadere del tempo regolamentare, in pieno recupero Vavassori approfitta di un’incertezza del portiere avversario che non trattiene il pallone ed insacca. Il Cortefranca sigla così la seconda rete e porta a casa il bottino pieno: 3 punti in più in classifica, che valgono il nono posto (a pari punteggio con il Cittadella).