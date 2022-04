Vittoria del Brescia di mister Corini contro il Vicenza: - 3 punti alla vetta

Il Brescia s’impone per 2 reti a 0 contro il Vicenza nello stadio di casa, il Rigamonti. La squadra torna così alla conquista dei tre punti e si posiziona al quinto posto in classifica in serie B, la distanza con il primo posto però è colmabile: sono solo tre i punti. La squadra ha approfittato del mezzo passo falso della Cremonese, al momento prima ma reduce da un pareggio casalingo contro la Reggina, e degli stop di Pisa e Monza, sconfitte rispettivamente da Benevento e Como. Il Lecce, seconda, ha invece vinto per 1 a 0 contro il Frosinone.

Il Brescia contro il Vicenza ha giocato una partita attenta, la squadra è consapevole che difficilmente si riusciranno a recuperare altri passi falsi. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Gariglio, coadiuvato dagli assistenti Sechi e Avalos. I due gol del match sono arrivati nel corso del primo tempo regolamentare: Moreo al 28’ e Pajac, su calcio di rigore, allo scadere della prima frazione di gioco. Al termine del match, mister Corini si è detto soddisfatto: “La squadra ha disputato una partita di spessore. Bene aver accorciato sulla zona promozione, adesso ce la andremo a giocare a Pisa e vedremo cosa succede.”

Il tempo di ricaricare velocemente le batterie e mercoledì 6 aprile la squadra torna nuovamente in campo: alle ore 19 è previsto il big match, in trasferta, contro il Pisa.