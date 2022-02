Vittoria del Brescia contro il Crotone, la squadra sale al secondo posto in classifica

La 23esima giornata del campionato di serie B racconta di un turno infrasettimanale carico di sorprese. Il Brescia vince di misura contro il Crotone in trasferta e sale al secondo posto in classifica, il Lecce viene fermato dall’Alessandria e la Cremonese conquista la vetta della classifica: è una lotta per il titolo quanto mai aperta.

Il Brescia vince di misura una sfida povera di occasioni, sia da un lato che dall’altro. La gara si sblocca solo al 35’ del primo tempo regolamentare grazie ad un rigore trasformato da Tramoni: l’arbitro Volpi assegna il penalty a seguito di un tocco col braccio in area di rigore. Può considerarsi come l’unico brivido della partita, dopo la rete del vantaggio il Brescia è stato bravo ad amministrare ed il Crotone non ha mai dato l’impressione di poter pareggiare il match.

Mister Inzaghi al termine della sfida ha speso importanti parole d’elogio per la sua squadra: "Questi ragazzi hanno fatto la storia del Brescia. Record di vittorie in trasferta e abbiamo anche una delle migliori difese del torneo. Non partivamo con i favori del pronostico e dobbiamo mantenere equilibrio. Ringrazio i tifosi per l'enorme sostegno anche in trasferta".