Vittoria del Breno in trasferta, parola al Direttore generale Foresta: “Abbiamo sempre fatto buone prestazioni”

Allo stadio di Vimercate è andata in scena la sfida tra Leon e Breno, valida per la quattordicesima giornata del girone B di serie D. La compagine bresciana si è imposta con un netto 4 a 1 contro la formazione di casa ed è salita a quota 18 punti in classifica. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Duzel, coadiuvato dagli assistenti Bettani e Tinelli.

Il Breno è la prima squadra a passare in vantaggio con Mauri, al gol dopo un quarto d’ora dal fischio d’inizio, con assist di Triglia. Il capitano del Leon però, Bonseri, pareggia i conti al 23’ ed il risultato, fermo sull’1 a 1, resta invariato fino al duplice fischio.

Nel corso della ripresa invece esce la forza del Breno: Boldini insacca dopo 13 minuti di gioco concludendo al meglio un’ottima azione di Mauri, due minuti più tardi arriva la terza rete con Triglia che mette al sicuro il risultato. Nonostante il punteggio sia sul 3 a 1, la formazione bresciana continua il pressing offensivo e al 36’ trasforma in rete con Melchiori un calcio di rigore assegnato dall’arbitro.

Al termine della sfida si è presentato ai microfoni il Direttore Generale Foresta, evidenziando come la prestazione della squadra non sia stata diversa dalle precedenti uscite: “Spero che i ragazzi capiscano di continuare così, anche nelle partite precedenti non meritavamo. Le differenze oggi le hanno fatte le dimensioni del campo, siamo andati a prendere gli avversari molto alti per poi dar sfogo agli attaccanti esterni e centrali. Giochiamo sempre così, oggi si è visto particolarmente. È da inizio campionato che a parte un paio di partite abbiamo sempre fatto buone prestazioni.”