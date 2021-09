Vittoria convincente del Prevalle sul CazzagoBornato: 2 a 0 finale

La Polisportiva Prevalle vince per 2 a 0 contro il CazzagoBornato nella seconda giornata del campionato Eccellenza, girone C

Domenica 26 settembre la Polisportiva Prevalle è scesa in campo contro il CazzagoBornato nella sfida valida per la seconda giornata del campionato Eccellenza. Fischio d’inizio fissato alle 15.30 e sfida arbitrata da Sangalli, Liguori e Capelli invece sono stati i due assistenti.

La sfida si è svolta sotto una pioggia battente che non ha permesso lo sviluppo di trame di gioco particolarmente elaborate, il primo tempo si è chiuso con uno 0 a 0 poco spettacolare e frutto di studio reciproco da parte delle due formazioni in campo. La partita si è sbloccata solo alla mezz’ora della seconda frazione di gioco. Al 31’ infatti è Avanzi ad aprire le marcature su calcio d’angolo, un quarto d’ora più tardi invece è Piazza a mettere il sigillo sulla sfida approfittando di un errore difensivo del CazzagoBornato.

Due i legni colpiti dal Prevalle nel corso dei 90 minuti regolamentari, non sono mancate però le occasioni anche per gli ospiti, vicini alla rete sia con Farimbella nel primo tempo che Masperi nel secondo. Nel primo caso è bravo il portiere avversario a fermare la conclusione, la seconda occasione invece è uscita di poco a lato dello specchio di porta.

La Polisportiva Prevalle trova così i suoi primi 3 punti stagionali, alla prima uscita in campionato, infatti, non era andata oltre lo 0 a 0 contro il Castiglione. La prossima sfida sarà in trasferta sul campo dell’Orceana, fischio d’inizio in programma alle ore 15.30.