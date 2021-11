Vittoria convincente per l’Atletico Castegnato in Eccellenza

La settima giornata del campionato di Eccellenza si chiude nel migliore dei modi per l’Atletico Castegnato, protagonista di un’ottima prestazione in casa della Governolese e torna a casa con il bottino pieno di punti. La sfida è terminata con il punteggio di 3 a 1 ed è stata arbitrata dal signor Pastori, coadiuvato dagli assistenti Perrella e Ruocco.

Una prima frazione con pochi squilli da parte dei rispettivi reparti offensivi, meglio però l’Atletico Castegnato che riesce a passare in vantaggio per primo con Quaggiotto al 34’. Il duplice fischio lascia il punteggio invariato e le squadre vanno a riposo con l’Atletico che conduce. Nella prima parte della ripresa la Governolese non si spinge in avanti come dovrebbe e l’Atletico Castegnato è bravo ad amministrare il risultato. Alla mezz’ora però lo spunto della Governolese viene premiato e Avanzini riesce a siglare la rete del pareggio. È però solo momentaneo: bastano 5 giri d’orologio all’Atletico Castegnato per tornare in vantaggio e siglare la rete del 2 a 1. Allo scadere dei tempi regolamentari arriva anche la rete del 3 a 1, i due nuovi gol portano la firma di Marrazzo, autore perciò di una doppietta e incrementa il suo bottino personali di reti (7 per ora).

Mister Quartuccio, al termine della sfida, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui sottolinea la capacità della squadra di aver approcciato ottimamente alla partita: “In settimana ho visto i ragazzi motivati, ci siamo allenati bene e domenica abbiamo affrontato la gara con il giusto atteggiamento. Era importante cercare di ritornare alla vittoria su un campo che nonostante la classifica non è facile, mi è piaciuto molto l’atteggiamento iniziale da squadra e si è vista la voglia di far bene. La classifica la guardiamo ma abbiamo in testa altro, vogliamo far bene e divertirci cercando sempre di dare il massimo e alla fine la classifica rispecchierà quanto fatto durante l’anno.”