Vittoria combattuta per la Bedizzolese in Eccellenza: 3 a 2 contro il Valcalepio

La Bedizzolese è stata protagonista di un’ottima partita contro il Valcalepio, gara valida per la settima giornata del girone C del campionato Eccellenza. La sfida è terminata con il punteggio 3 reti a 2 per la formazione di casa, autrice di prestazione degna di nota. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Tassi, supportato dagli assistenti Darwish e Fantaccione.

Una gara caratterizzata da doppiette: una per la Bedizzolese ed una per il Valcalepio, oltre alla rete di Tereziu per la squadra di casa. A partire meglio è proprio la Bedizzolese, autrice di un avvio a ritmi elevati: la rete non tarda ad arrivare e porta la firma di Fenotti al 10’. Il Valcalepio però non è squadra che getta la spugna alla prima difficoltà e lo ha dimostrato anche in questo caso, trovando il gol del pareggio al 30’ del primo tempo con Valente. Allo scadere del tempo regolamentare però è Tereziu che riporta in vantaggio la Bedizzolese, con l’arbitro che al duplice fischio fissa il punteggio sul 2 a 1 per la squadra di casa.

L’avvio di ripresa è ottimo per la Bedizzolese e bastano 10 minuti per incrementare il vantaggio: Fenotti sigla la seconda rete della giornata, la quarta in questo campionato. Un dato da non sottovalutare se si considera la giovane età dell’attaccante, classe 2002. Valente però non resta a guardare e un giro di lancette più tardi sigla anche lui la doppietta per il Valcalepio: 3 a 2 il punteggio, che non subirà più variazioni fino allo scadere dei 90 minuti regolamentari.

La prossima settimana la squadra sfiderà il Darfo Boario in casa, la squadra è in un buon momento di forma e sarà una gara molto ostica per la Bedizzolese, intenzionata però a conquistare la seconda vittoria consecutiva.