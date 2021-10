Vittoria casalinga per il Prevalle: 2 a 0 senza storia contro la Governolese

La quarta giornata del campionato Eccellenza per il Prevalle si chiude con una vittoria contro la Governolese per 2 reti a 0. L’arbitro dell’incontro è stato Cravero, coadiuvato dagli assistenti Cogrossi e Sechi.

La sfida si è chiusa con una rete per parte messa a segno dal Prevalle a fronte di una Governolese poco lucida in fase offensiva. La gara si dimostra fin da subito equilibrata, una gran lotta a centrocampo e poche azioni pericolose sia da una parte che dall’altra. Il Prevalle è stato bravo ad insaccare il pallone alla prima vera occasione del match: Guariniello salta uno dei difensori avversari e non sbaglia la conclusione a rete.

Il secondo gol arriva a meno 10’ minuti dal triplice fischio, con Rivetti che insacca la sfera sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La Governolese, in ogni caso, non ha mai dato davvero l’impressione di poter far male al Prevalle: in tutti i 90’ minuti si conta una sola conclusione a rete davvero pericolosa, su cui è reattivo il portiere Benedetti, di fatto una delle poche volte chiamato in causa per iniziativa avversaria.

Il prossimo impegno sarà contro il Valcalepio, di nuovo in casa, e il Prevalle proverà a centrare la seconda vittoria consecutiva in questo campionato.