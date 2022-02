Vittoria casalinga per l’Atletico Castegnato: 2 a 1 contro la Governolese

L’Atletico Castegnato vince per 2 reti a 1 contro la Governolese e chiude la 22esima giornata del campionato di Eccellenza con 3 punti in più in classifica, avvicinandosi alla zona playoff. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Esposito, coadiuvato dagli assistenti Stracquadaini e Danciu.

La gara non è stata semplice da sbloccare poiché entrambe le squadre avevano bisogno di punti, anche se per ragioni opposte. Se l’Atletico Castegnato puntava alla vittoria per avvicinarsi ai playoff, la Governolese cercava punti per schiodarsi dall’ultima posizione in classifica, che significa retrocessione certa.

I primi 45 minuti di gioco si sono conclusi con il punteggio di 0 a 0, la ripresa però si è sbloccata dopo soli 60 secondi di gioco. Lazzaroni dell’Atletico Castegnato insacca subito, la Governolese però non si arrende e al 20esimo della ripresa trova la via del gol con Xeka. Il vantaggio dura però solo una decina di minuti, allo scoccare della mezz’ora, infatti, il solito Marrazzo sigla la rete del 2 a 1 e regala i 3 punti alla squadra.