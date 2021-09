Vittoria del Brescia contro l’Alessandria: 3 a 1 per gli uomini di Inzaghi

Il Brescia guidato da mister Inzaghi vince per 3 reti a 1 contro l'Alessandria e si porta in vetta alla serie B

La terza giornata del campionato di Serie B vede il Brescia riconfermarsi contro l’Alessandria e agguantare la vetta della classifica, primo con 9 punti. Il 3 a 1 finale però potrebbe lasciar intendere una partita a senso unico fin da subito, in realtà il primo tempo della sfida è stato molto combattuto e in più occasioni l’Alessandria ha sfiorato il vantaggio. Il Brescia di Inzaghi inizia ad ingranare solo nel secondo tempo: al 10’ e al 25’ la squadra sigla il doppio vantaggio, prima con Leris e poi Jagello. Alla mezz’ora di gioco l’Alessandria torna ad essere pericoloso e Corazza mette a segno il gol che potrebbe riaprire la partita. Così non avviene però, il sigillo finale porta la firma di Palacio al 92’.

In conferenza stampa Inzaghi ha ribadito le difficoltà della partita, sottolineando però come il Brescia possa giocarsela con tutti fino alla fine: “Nel primo tempo potevamo prendere gol, sapevo che se avessimo resistito nel primo tempo avremmo poi potuto portarla a casa. Non penso sia mancata la cattiveria ma un po’ di lucidità, i 30 gradi si sono sentiti ed era la prima volta alle 14. Dobbiamo crescere e migliorare in tante cose ma per ora teniamoci stretto quello che stiamo facendo. Ci sono tutti i presupposti per far bene ma il campionato sarà difficile, la società ha allestito un’ottima squadra che deve rendere la vita difficile a tutti e noi lo stiamo facendo”.

Di seguito i ventidue titolari scelti per l’incontro:

U.S. Alessandria: Pisseri, Chiarello (15' st Orlando ), Parodi , Beghetto (15' st Lunetta ), Bruccini (15' st Milanese), Mustacchio, Corazza, Casarini, Palombi (26' st Marconi), Di Gennaro, Mantovani (26' st Celesia). A disp.: Russo, Abou Ba, Arrighini, Benedetti, Pierozzi, Palazzi , Kolay. All.: Moreno Longo.

Brescia: Joronen, Mateju , Van De Looi, Bajic (14' st Palacio), Mangraviti , Cistana, Jagello (33' st Cavion), Bertagnoli (2' st Bisoli ), Tramoni (14' st Moreo), Pajac, Leris (35' st Papetti ). All.: Pippo Inzaghi.