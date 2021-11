Vittoria allo scadere per l’Atletico Castegnato contro il Valcalepio, domani appuntamento a Bedizzole per il recupero della nona giornata

Vittoria al campo sportivo comunale per l’Atletico Castegnato contro il Valcalepio, sfida valida per l’undicesima giornata del campionato Eccellenza, girone C. La gara si è conclusa con il punteggio di 2 a 1 per la formazione di casa, un risultato strappato sul finire del tempo regolamentare per l’Atletico. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Tagliaferri, coadiuvato dagli assistenti Ferrais e Lo Monaco.

Tutte le reti dell’incontro sono arrivate nel corso dei secondi quarantacinque minuti di gioco, specchio di un primo tempo avaro di occasioni da gol per entrambe le formazioni. Le due squadre, infatti, si sono preoccupate più della fase difensiva rispetto a quella offensiva, il risultato è un primo tempo decisamente poco spettacolare finito con il numero 0 alla casella dei tiri nello specchio di porta, sia per l’Atletico Castegnato sia per il Valcalepio.

Nella ripresa invece l’atteggiamento è cambiato, complice il fatto che l’Atletico Castegnato sia riuscito a sbloccare il risultato nei primi minuti e dunque, per forza di cose, il Valcalepio ha dovuto cambiare canovaccio tattico per provare a conquistare almeno il pareggio. Al decimo della ripresa è Lini a portare in vantaggio la squadra di casa, il punteggio viene poi riequilibrato dal Valcalepio solo negli ultimi minuti di gioco, al 41’ della ripresa, con Valente. Il risultato sembra inchiodato sull’1 a 1, che tutto sommato sarebbe il giusto epilogo della sfida, ma in pieno recupero Marrazzo sigla la rete del 2 a 1 per l’Atletico Castegnato e consegna i 3 punti alla squadra di casa.

Si tratta della seconda vittoria consecutiva per l’Atletico Castegnato dopo quella della settimana scorsa ai danni del Darfo Boario. La squadra tornerà in campo il 1 dicembre, in trasferta contro la Bedizzolese, per la gara che vale il recupero della nona giornata del campionato Eccellenza: il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.30.