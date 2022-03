Vittoria allo scadere per il Prevalle: è 2 a 1 contro il Pro Palazzolo

Al Comunale n°1 di Prevalle va in scena la sfida tra la squadra di casa e il Pro Palazzolo valida per la 27esima giornata del campionato Eccellenza, girone C. L’arbitro della sfida è stato il signor Verrastro, coadiuvato dagli assistenti Mapelli e Mistrorigo. Una vittoria che porta il Prevalle a quota 42 punti, in perfetta parità con il Rovato, secondo in classifica.

Per la formazione di casa è stata decisiva la prestazione di Bignotti, centrocampista classe 1992. Il giocatore, infatti, ha siglato una doppietta permettendo così alla squadra di conquistare i tre punti in palio al triplice fischio. ll Pro Palazzolo però è sempre stato in partita, nonostante la diversità di posizione in classifica. Per la squadra ospite il gol è arrivato da un difensore, Gambaretti, classe ’92. L’ 1 a 1 sembrava essere il risultato più giusto ma all’ultimo minuto Bignotti del Prevalle ha regalato ai suoi la gioia del bottino pieno.

La prossima sfida è in programma domenica 3 aprile, in trasferta, sul campo del Carpenedolo.