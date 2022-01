Vittoria allo scadere per il Desenzano Calvina contro il Sona

Il Desenzano Calvina chiude ottimamente il girone d’andata e lo fa con una vittoria in extremis contro il Sona. Ad aprire le marcature è stato il Desenzano Calvina, ospite nello stadio casalingo del Sona, al 31’ del primo tempo con Marangon, su calcio di rigore. Il Sona reagisce solo nei primi minuti della ripresa, quando arriva la rete del pareggio a firma di Marchesini. Il gol vittoria arriva quando ormai il pareggio sembrava un risultato già scritto: Marangon al 49’ insacca ed oltre ad aver messo a segno una doppietta regala i 3 punti al Desenzano.

Gli uomini di mister Florindo chiudono con una vittoria il girone d’andata del campionato di serie D e lo fanno certificando il secondo posto in classifica, a -2 punti dal Sangiuliano City, primo e con una gara da recuperare.

Queste le dichiarazioni del mister nel post gara: “Grande prestazione dei ragazzi, giocare qui non è mai facile. Abbiamo concesso veramente poco e siamo stati puniti, grande merito ai ragazzi per averci creduto fino alla fine. Vogliamo cercare di far meglio nel girone di ritorno, abbiamo tutte le possibilità per farlo e già da martedì lavoreremo in tal senso”.