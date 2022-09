Virtus Verona vs Feralpisalò: i convocati di mister Vecchi

Dopo la vittoria contro la Pergolettese, la seconda consecutiva, la Feralpisalò affronta in trasferta la Virtus Verona. Gli scaligeri, attualmente al diciassettesimo posto con 4 punti, sono reduci dal pareggio a reti inviolate contro il Novara. Una partita importate per entrambe le squadre che giocheranno con obiettivi diversi: la Virtus Verona per uscire dalla zona play-off, la Feralpisalò per dare continuità ai risultati e restare in alto. Di questo avviso è stato il tecnico verdeblù Stefano Vecchi che in conferenza stampa pre-partita si è espresso così: “Vogliamo rimanere in alto, ma ci presentiamo a Verona ricordando che la scorsa stagione siamo usciti sconfitti da questa sfida. Non vogliamo assolutamente ripetere lo stesso errore. Siamo consapevoli che non sarà una partita semplici, loro sono una squadra competitiva e con delle individualità importanti. Siamo concentrali e vogliamo dare continuità ai nostri risultati.”

La partita, in programma alle 14:30, sarà in onda su ElevenSports.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 12 Neri, 22 Ferretti;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 5 Benedetti, 6 Bacchetti, 13 Legati, 19 Pilati, 24 Verzeletti, 31 Salines, 32 Dimarco;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 25 Zennaro, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Cernigoi, 10 Di Molfetta, 11 Pittarello, 17 Guerra, 20 D’Orazio, 26 Siligardi.

Indisponibili: Carraro, Hergheligiu.

Fonte immagine: Feralpisalò.