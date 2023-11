Virtus Verona-Lumezzane, convocati e dichiarazioni pre partita del mister Franzini

Vigilia di campionato per il Lumezzane, pronto a sfidare in trasferta domani allo stadio “Cavagnin-Nocini” di Verona con calcio d’inizio alle 14, la Virtus Verona attualmente quarta in classifica. All’assenza dello squalificato Pesce si aggiunge quella dell’infortunato Pogliano, entrambi comunque al fianco della squadra nel corso della trasferta veneta.

Sarà una prima volta assoluta quella tra Virtus Verona e Lumezzane sabato pomeriggio allo stadio Gavagnin-Nocini, mai affrontatesi prima nella loro storia.

La Virtus Verona arriva alla gara contro i rossoblù di Franzini dopo la sconfitta sul campo della Giana Erminio per 4-0 che ha arrestato un percorso fino a quel momento ottimo da parte dei veneti. 23 punti e quarta posizione in classifica il bilancio complessivo della Virtus che, dopo il sesto posto della scorsa annata, si sta confermando anche in questa stagione stabilmente tra le squadre di vertice del girone A di Serie C.

Queste le parole del tecnico rossoblù Arnaldo Franzini in vista della sfida:

“Quella di Verona è una trasferta insidiosa contro una squadra che ha ottime individualità ed ormai è stabilmente tra le protagonista del campionato da anni. Il quarto posto in classifica è tutt’altro che casuale, ma frutto di un gran lavoro di fondo che prosegue da anni. – il commento del tecnico Arnaldo Franzini – Dovremo giocare come sappiamo, lottando su ogni pallone con quella determinazione che ci deve contraddistinguere sempre, con quella fame che nella nostra squadra non può mancare mai. L’amarezza provata nel dopo partita contro il Legnago per non essere riusciti a fare nostri i tre punti nonostante la mole di occasioni prodotte è da tramutare in rabbia positiva, deve essere spinta a proseguire nel cammino intrapreso perché è quello giusto e le prestazioni lo dimostrano”.

Questa, invece, la lista dei convocati di mister Franzini per la trasferta di Verona:

Portieri: Filigheddu, Galeotti, Greco.

Difensori: Dalmazzi, Deratti, Parodi, Pisano, Regazzetti, Righetti, Scremin, Troiani.

Centrocampisti: Calì, Ilari, Moscati, Poledri, Taugourdeau.

Attaccanti: Basso Ricci, Cannavò, Capelli, Gerbi, Kolaj, Malotti, Spini.