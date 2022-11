Il Breno torna alla vittoria. Virtus Ciseranobergamo superata 2 a 1

Seconda vittoria stagionale per il Breno che in casa della Virtus Ciseranobergamo conquista tre punti importantissimi in chiave salvezza. Una prova di carattere quella disputata dai ragazzi di mister Soave che partono con il piede sull’acceleratore e dopo sette minuti passano in vantaggio. Con il passare dei minuti i padroni di casa crescono d’intensità e al 35’ pareggiano con Viscardi. Sul finire del primo tempo Ansaldi è chiamato agli straordinari per salvare la porta camuna sulle conclusioni di Panatti e Jaouhari. Nel secondo tempo il Breno entra in campo agguerrito e al 53’ conquista un calcio di rigore per fallo su Boafo. Dagli undici metri si presenta Confalonieri che non sbaglia e riporta avanti il Breno. Dopo il gol del vantaggio il Breno insiste per chiudere la partita, ma è troppo impreciso sotto porta. La partita rimane aperta e a recupero inoltrato Tagliani e compagni sudano freddo quando Caraffa sbaglia un gol a porta vuota. Passato lo spavento arriva il triplice fischio dell’arbitro e il Breno può finalmente gioire.

Tre punti importanti per la classifica, ma che infondono anche il giusto entusiasmo per affrontare il derby di sabato prossimo in casa contro il Franciacorta.

IL TABELLINO

VIRTUS CISERANOBERGAMO - BRENO 1-2

VIRTUS CISERANOBERGAMO (4-2-3-1): Cavalieri, Moioli, Donati Sarti (76’ Belloli), Cazzola, Gritti, Nessi (81’ Tarasco), Careccia (70’ Vitali), Jaouhari, Caraffa, Panatti (70’ Pellegrini), Viscardi. A disposizione: Bissa, Mosconi, Monti, Manzi, Palazzi. Allenatore: Del Prato.

BRENO (4-4-2): Ansaldi; Boafo, Brancato, Tagliani, Turano (46’ Costanzo); Nolaschi, Mondini, Boldini, Tomaselli (73’ Sampietro); Righetti, Confalonieri (80’ Pelamatti). A disposizione: Raimondi, Carminati, Wojdyla, Cristini, Bresciani, Nappello, Pelamatti. Allenatore: Soave.

ARBITRO: Graziano di Rossano.

ASSISTENTI: Pastore di Collegno e Tuccillo di Pinerolo.

GOL: 35’ Viscardi - 7’ Righetti, 54’ Confalonieri.

AMMONITI: Cazzola, Moioli - Brancato, Tagliani, Boldini, Righetti.

NOTE: Recuperi 2’ e 6’.

Fonte immagine: US Breno.