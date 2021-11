Vince lo Sporting Franciacorta in serie D: 1 a 0 contro il Villa Valle

Al Comunale Maselli di Adro si è giocata la tredicesima giornata del campionato di serie D, lo Sporting Franciacorta ha ospitato tra le mura amiche il Villa Valle e ha vinto per 1 a 0. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Marangone, coadiuvato dagli assistenti Mehilli e Scifo.

Una vittoria di misura timbrata da De Angelis, autore del gol vittoria al 34’ del primo tempo regolamentare. Una prestazione solida da parte della squadra guidata da mister Maspero, le occasioni da rete sono in realtà state poche ma la formazione si è dimostrata cinica nello sfruttare le palle gol conquistate. La porta torna ad essere inviolata, dato che mancava dalla sesta giornata di campionato (in occasione del pareggio a reti bianche contro il Real Calepina). La vittoria offre una continuità di risultati che fino ad ora era mancata, sancendo il terzo risultato utile consecutivo in attesa della trasferta a Legnano, in programma il prossimo sabato 4 dicembre.

Al termine della sfida, mister Maspero ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, sottolineando come questo campionato di serie D sia estremamente competitivo e nessuna squadra può dirsi “materasso”. Di seguito un estratto delle sue parole: “Si tratta di un campionato equilibrato con squadre forti, non ci sono formazioni materasso. Nel momento in cui questa squadra acquisisce questa mentalità possiamo fare bene, può succedere però che pareggi delle partite dove meritavi di vincere. Oggi abbiamo vinto e non abbiamo subito gol, anche la difesa sta facendo bene ma tutta la squadra ha lavorato bene, tutti si mettono a disposizione del gruppo.”