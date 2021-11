Vince il Pisa: il Brescia perde lo scontro diretto e scivola in seconda posizione in B

Il Brescia perde lo scontro diretto contro il Pisa e scivola in seconda posizione del campionato di serie B, dietro proprio al Pisa. La gara è terminata 1 a 0 per la squadra ospite, il gol partita porta la firma di Sibili al 70’ e porta i tre punti alla formazione toscana.

Una partita in salita per il Brescia, difficile fin dai primi minuti di gioco. Al termine della sfida il possesso palla risulta favorevole alla formazione bresciana; tuttavia, si è trattato di un possesso sterile non accompagnato da occasioni da rete. Il match si è concluso con 20 tiri totali da parte del Pisa contro i 5 messi a segno dal Brescia, un dato che sottolinea la forza della formazione di mister D’Angelo.

Una partita combattuta da entrambi i fronti e la prima conclusione a rete non arriva prima del 24’ del primo tempo, con Cohen del Pisa che calcia da fuori area. Segue una conclusione del Brescia, alla mezz’ora abbondante, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il duplice fischio arriva con le squadre ancora sullo 0 a 0, la ripresa però si apre con il Pisa più in palla e nel giro di un quarto d’ora mettono in fila ben tre conclusioni. Al 22’ della ripresa Caracciolo centra il palo andando al tiro diretto su calcio di punizione: è il preludio al gol di Sibili, arrivato tre minuti più tardi.

Mister Inzaghi ha rilasciato una breve intervista al termine della sfida, sottolineando la necessità di ripartire subito già a partire da mercoledì, per la gara contro il Parma: “Onore a loro, noi dobbiamo subito ripartire, una battuta d’arresto può anche essere salutare. Sullo 0 a 0 abbiamo avuto qualche ripartenza su cui potevamo essere più decisivi, il Pisa sicuramente non ha rubato niente e sono una squadra tosta. Noi possiamo fare di più di quanto fatto oggi. Con il Parma sarà una partita difficilissima, hanno un ottimo allenatore e con un organico di primissimo livello. La serie B è un campionato difficilissimo e sarà combattuto fino alla fine.”