Vince in 10 uomini il FeralpiSalò: 3 a 1 contro il Seregno

La ventitreesima giornata di serie C, girone A, si è chiusa con una prestazione di carattere del FeralpiSalò, vittorioso per 3 a 1 nello scontro casalingo contro il Seregno. Vittoria che fa salire la squadra di mister Vecchi a quota 45 punti, a pochissima distanza dal terzo posto ed a meno 6 punti dalla seconda posizione. Resta, per il momento, ancora troppo staccato il Sudtirol, a quota 56 punti e con una partita da recuperare.

La vittoria valida i 3 punti è stata cercata dagli uomini di mister Vecchi per tutta la partita, nonostante l’espulsione di Bacchetti al 36’ del primo tempo ha costretto la squadra a rivedere la sistemazione in campo. La prima rete del FeralpiSalò porta la firma di Luppi al 24’ del primo tempo, al 38’ ha risposto Cocco su calcio di rigore per il Seregno. Al duplice fischio le squadre si trovano in parità, il ritorno in campo però ha visto un FeralpiSalò più deciso nel portare a casa il risultato. Una convinzione che si è trasformata in gol: Balestrero al 69’ riporta in vantaggio la squadra di mister Vecchi, Guerra in pieno recupero sigla la terza rete, quella della sicurezza.