Vince il Lumezzane contro il CazzagoBornato: 2 a 0 e primo posto sempre più consolidato

Al Tullio Saleri di Lumezzane, la squadra di casa impiega un’ora di gioco per sbloccare il risultato contro il CazzagoBornato, in seguito la partita si è messa in discesa: 2 a 0 finale a favore del Lumezzane. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Tagliaferri, coadiuvato dagli assistenti Colitti e Zanibelli.

Il Lumezzane colleziona palle gol già nel corso della prima frazione di gioco, manca però il cinismo necessario per spingere il pallone in rete. La prima occasione arriva dopo 5 minuti di gioco, con Caracciolo che da buona posizione calcia alto. La nuova occasione arriva sempre sui piedi di Caracciolo, incaricato di battere il calcio di rigore conquistato da Torelli. Il duplice fischio arriva senza che nessuna delle due squadre sia riuscita a sbloccare il risultato.

Il secondo tempo regolamentare ricomincia come era finito il primo: il Lumezzane fa la partita e il CazzagoBornato prova a difendersi. Con il passare dei minuti però la formazione ospite prende coraggio e sfiora la rete in due occasioni, prima al 60’ con Sabatucci e poi all’80esimo con Farimbella. Nel frattempo però è arrivata la prima rete del Lumezzane: al 68’ viene battuto un calcio d’angolo, il cross attraversa l’area di rigore e Giosa fa una perfetta sponda per Dadson, che deve solo insaccare. La seconda rete arriva all’83’ e chiude le speranze al CazzagoBornato: questa volta Caracciolo si fa trovare al posto giusto al momento giusto e non sbaglia; 2 a 0 per il Lumezzane è il risultato finale.