Vince ancora lo Sporting Franciacorta in serie D: 3 a 2 contro la Folgore Caratese

Al Comunale Maselli di Adro va in scena la 31esima giornata di serie D, girone B. Lo Sporting Franciacorta, squadra di casa, prosegue l’ottimo momento di forma attraversato e si impone per 3 reti a 2 contro la Folgore Caratese. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Guerra, coadiuvato dagli assistenti Rinaldi e Ladu.

Un primo tempo scoppiettante tra le due squadre porta il punteggio sul 2 a 2 dopo i primi quarantacinque minuti di gioco: Cocuzza della Folgore Caratese apre le marcature dopo soli tre minuti di gioco, dieci minuti più tardi però arriva il gol di Kouko, che riequilibra il match. In seguito è di nuovo la Folgore Caratese a ritornare in vantaggio, sempre con Cocuzza, al 43’ del primo tempo regolamentare. Proprio quando la prima frazione di gioco sembrava finire in vantaggio per la Folgore, a tempo pressoché scaduto arriva la rete di Berna: 2 a 2.

Il secondo tempo si dimostra più equilibrato e con meno occasioni da gol da ambo le parti, tuttavia sarà lo Sporting Franciacorta a passare in vantaggio con Basanisi, in gol al 33’ della ripresa. La squadra sale così a quota 47 punti in classifica, a – 1 dal Breno.