Vince ancora il Brescia femminile: 1 a 0 contro il Como

Il Brescia femminile sconfigge il Como women per 1 a 0 nella partita valida per la terza giornata di campionato di serie B femminile

Nella terza giornata del campionato di serie B femminile il Brescia va in trasferta sul campo del Como, il terreno di gioco è quello del Comunale di Ponte Lambro. La partita si dimostra combattuta per tutti i 90 minuti di gioco e tutto avviene nelle fasi finali dell’incontro. A sbloccare la gara infatti è Giulia Asta, al 42’ conclude a rete un contropiede magistralmente condotto dalla squadra bresciana e porta le compagne in vantaggio. Il Como avrebbe l’occasione per riacciuffare il pareggio grazie ad un calcio di rigore, incaricata della battuta è Di Luzio: è in questo frangente che il portiere Lonni consolida il suo titolo di migliore giocatrice in campo e riesce a parare la conclusione della giocatrice ascolana. La partita si chiude perciò con il punteggio di 1 a 0 per le bresciane guidate da mister Garavaglia.

L’allenatore al termine dell’incontro si dimostra soddisfatto dell’approccio delle ragazze: “Sono molto soddisfatto della prova di tutte le ragazze perché l’avversario ha grandi ambizioni. Siamo venuti qui a fare la nostra partita e quando ho visto che il Como ha preso un po’ il sopravvento, noi siamo state brave ad uscirne e venire fuori. È stata una bella partita, giocata bene da ambo le parti e che ci fa tornare a casa contenti ma consapevoli del lavoro che c’è ancora da fare”.

Qualche parola anche da parte di Lonni, riconosciuta come miglior giocatrice dell’incontro: “E’ stata una partita tesa e difficile nel finale, però oggi è venuto fuori il nostro spirito di squadra. Siamo state compatte, equilibrate, tranquille. Sono molto fiera della mia squadra. Il Como è una squadra che può puntare a fare molto bene, per cui questo fa crescere ancora di più la nostra soddisfazione. Sul rigore in realtà ho cercato di sgombrare la mente e concentrarmi sulla battitrice, cercando di intuire dove avrebbe tirato. Ho fatto una scommessa e l’ho vinta”.