Vighenzi pareggia contro l’Asola nel campionato Promozione

Finisce 0 a 0 la partita tra Vighenzi e Asola valida per la seconda giornata del campionato Promozione, girone D

Vighenzi porta a casa un punto dalla sfida in trasferta contro l’Asola, sale così a 4 punti in classifica dopo la vittoria nella precedente giornata nel campionato Promozione. Uno 0 a 0 che è maturato anche a causa di una pioggia incessante che ha reso il campo da gioco poco praticabile, le occasioni tuttavia non sono mancate da ambo le parti.

La prima doppia occasione arriva al 20’ del primo tempo, prima con Mora che arriva alla conclusione e subito dopo con Bonazzi, ma in entrambi i casi è mancata la freddezza sotto porta. La squadra è invece vicina al vantaggio 10 minuti più tardi, con Russo che su calcio da fermo indovina un’ottima traiettoria che si spegne sull’incrocio dei pali.

Nella ripresa sono maggiori le occasioni dell’Asola, salvataggi provvidenziale del portiere Merigo e del difensore Diodato per la Vighenzi che impediscono la rete avversaria in due occasioni. Negli ultimi minuti di gioco è l’Asola a fare la partita cercando il gol vittoria, la squadra guidata da mister Bussi però è ottima nel difendersi ordinatamente e la sfida si conclude a reti inviolate. Sale così a 4 il numero di partite giocate dal Vighenzi senza subire rete, testimonianza di un’ottima fase difensiva accompagnata dai movimenti di tutta la squadra e non solo di reparto.